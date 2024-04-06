В Молдове лучше суши не есть: Гурманы — в опасности

Кадмий может поражать почки и печень, нарушать кровяное давление, являясь одним из факторов развития гипертонии. Кроме того, он приводит к нарушениям функций легких, деформации скелета и непроизвольным переломам костей, поскольку способен вымывать кальций из организма.