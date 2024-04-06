Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове лучше суши не есть: Гурманы — в опасности

ANSA выявило в водорослях для суши повышенное содержание тяжелого металла — кадмия.

Источник: Комсомольская правда

Молдавские любители суши в опасности, сообщило ANSA (Национальное агентство по безопасности продуктов питания, которое выявило в водорослях для суши повышенное содержание тяжелого металла — кадмия.

Их изымают из продажи, просят не есть, а если купили, верните в магазин.

ЧЕМ ОПАСЕН КАДМИЙ?

Кадмий может поражать почки и печень, нарушать кровяное давление, являясь одним из факторов развития гипертонии. Кроме того, он приводит к нарушениям функций легких, деформации скелета и непроизвольным переломам костей, поскольку способен вымывать кальций из организма.