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Российские войска поразили расположение ВСУ на побережье Очакова

Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха располагаются украинские военные. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, на побережье произошел очень мощный взрыв. Лебедев отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а проход на берег для местных жителей закрыт блокпостами. Там располагаются множество пансионатов и домов отдыха, где находятся украинские военные, а также склады и места, где они прячут технику.

5 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские войска ударили беспилотниками по украинским войскам в городе Вольнянске Запорожской области, который ВСУ используют в качестве перевалочной базы. Кроме того, по его словам, «были удачные попадания» из реактивной системы залпового огня по расположениям украинской армии севернее Работина и в районе Малой Токмачки.

В этот же день российские войска нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Угледарском направлении при помощи объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ).