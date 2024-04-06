Российские войска поразили расположение ВСУ на побережье Очакова

По словам собеседника агентства, на побережье произошел очень мощный взрыв. Лебедев отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а проход на берег для местных жителей закрыт блокпостами. Там располагаются множество пансионатов и домов отдыха, где находятся украинские военные, а также склады и места, где они прячут технику.
5 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские войска ударили беспилотниками по украинским войскам в городе Вольнянске Запорожской области, который ВСУ используют в качестве перевалочной базы. Кроме того, по его словам, «были удачные попадания» из реактивной системы залпового огня по расположениям украинской армии севернее Работина и в районе Малой Токмачки.
В этот же день российские войска нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Угледарском направлении при помощи объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ).