В Минске экс-сотрудница поликлиники подделала 25 рецептов, продавая по 30 рублей

По словам помощника прокурора Советского района Марии Правдиной, минчанка сейчас работает кухонное рабочей в столовой. На иждивении у нее есть малолетний ребенок. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса — подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков. Ей было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 25% из заработка по основному месту работы, однако не менее одной базовой величины каждый месяц (или 40 рублей по состоянию на 6 апреля 2024 года).