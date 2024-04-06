В Минске экс-сотрудница поликлиники подделала 25 рецептов, продавая по 30 рублей за каждый. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе прокуратуры Советскго района.
В сообщении говорится, что 34-летняя жительница Минска работала медрегистратором в одной из поликлиник города. Установлено, что она неправомерно завладела не менее чем 25 рецептурными бланками и заполнила их, указав вымышленную информацию пациентов и наименования препаратов, которые выдаются строго по рецептам врачей, а также пользуются спросом у граждан, употребляющих запрещенные вещества.
После этого фигурантка продавала поддельные рецепты по 30 рублей за каждый. Позднее про указанную «подработку» узнали сотрудники милиции и задержали женщину. При обыске по ее месту жительства нашли подложный рецепт. Также были найдены две конвалюты лекарственного препарата, купленные по заполненному ею бланку. Фигурантка в содеянном чистосердечно раскаялась и добровольно возместила полученный преступным путем доход.
По словам помощника прокурора Советского района Марии Правдиной, минчанка сейчас работает кухонное рабочей в столовой. На иждивении у нее есть малолетний ребенок. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса — подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков. Ей было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 25% из заработка по основному месту работы, однако не менее одной базовой величины каждый месяц (или 40 рублей по состоянию на 6 апреля 2024 года).