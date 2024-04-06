Напавший на Чибиса заявил о готовности принести извинения после следствия

«Я извинюсь, но пока идет следствие — никаких комментариев. Как пройдет следствие — то будут сразу и извинения, и комментарии», — сказал Быданов перед выездным судебным заседанием.
Быданов признался журналистам, что жалеет о содеянном. «Конечно, жалею», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Быданов был на встрече с жителями в городском Дворце культуры города Апатиты, которую проводил в рамках рабочей поездки глава региона Андрей Чибис. Также он сообщил, что сам оценивает свое состояние как хорошее.
Выездное заседание Апатитского городского суда по избранию меры пресечения напавшему на губернатора Мурманской области проходит в закрытом режиме в палате Апатитско-Кировской городской больнице.
В новость внесены изменения (11:47 мск) — добавлены комментарии Быданова.