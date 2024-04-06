В МЧС рассказали о пожаре на улице 20-летия Октября в Воронеже

Утром субботы, 6 апреля, в Ленинском районе Воронежа загорелась бытовка на территории строительной площадки на улице 20-летия Октября. Огонь полностью уничтожил конструкцию площадью 12 кв. м. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:33. На месте происшествия работали два пожарных расчета, в составе которых было восемь спасателей и две единицы техники. Огонь ликвидировали в 10:42.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о пожаре в девятиэтажном доме на улице Туполева, 15б. Из здания пожарные эвакуировали 19 человек, из них восьмерых взрослых и четверых детей — в масках спасаемого. Кроме того, одного мужчину спустили с помощью пожарной лестницы и госпитализировали с ожогами.