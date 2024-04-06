В МЧС рассказали о пожаре на улице 20-летия Октября в Воронеже

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о пожаре в девятиэтажном доме на улице Туполева, 15б. Из здания пожарные эвакуировали 19 человек, из них восьмерых взрослых и четверых детей — в масках спасаемого. Кроме того, одного мужчину спустили с помощью пожарной лестницы и госпитализировали с ожогами.