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В Самарской области уровень воды в Малом Кинеле приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке у села в Кинель-Черкасском районе поднялся до 607 см.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области еще на одной реке зафиксировали опасный подъем уровня воды. Речь идет о Малом Кинеле у села Полудни в Кинель-Черкасском районе.

— От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение. Уровень воды на реке Малый Кинель у села Полудни Самарской области достиг отметки 607 см, до опасной отметки 13 см, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

По словам главы района, обстановка не простая, но жители оптимизма не теряют. С населением в зоне подтопления поддерживается постоянная связь. Органы местного самоуправления проводят вечерние обходы домов.

Напомним, в Самарской области во власти большой воды остаются жилые дома на территории 12 районов. Так, подтоплены участки в Сергиевском, Ставропольском, Пестравском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Елховском, Волжском, Большеглушицком, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, Борском районах.

МЧС