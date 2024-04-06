В Самарской области уровень воды в Малом Кинеле приблизился к опасной отметке

В Самарской области еще на одной реке зафиксировали опасный подъем уровня воды. Речь идет о Малом Кинеле у села Полудни в Кинель-Черкасском районе.
— От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение. Уровень воды на реке Малый Кинель у села Полудни Самарской области достиг отметки 607 см, до опасной отметки 13 см, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
По словам главы района, обстановка не простая, но жители оптимизма не теряют. С населением в зоне подтопления поддерживается постоянная связь. Органы местного самоуправления проводят вечерние обходы домов.
Напомним, в Самарской области во власти большой воды остаются жилые дома на территории 12 районов. Так, подтоплены участки в Сергиевском, Ставропольском, Пестравском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Елховском, Волжском, Большеглушицком, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, Борском районах.