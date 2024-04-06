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Пострадал 4-летний мальчик: в Нижнем Тагиле водитель устроил аварию и сбежал, сев на автобус

В Нижнем Тагиле ищут виновника аварии, который скрылся на автобусе.

Источник: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле ищут виновника аварии на улице Металлургов, который скрылся на автобусе. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель «десятки» выехал на встречную полосу, где в лобовую протаранил «семерку».

— Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили водителя автомобиля «ВАЗ 210740», мужчина сообщил, что автомобиль ВАЗ-21102 двигался в прямом направлении и водитель не пытался уйти от столкновения, после ДТП мужчина выбежал из своего автомобиля, сел в автобус и скрылся с места происшествия, оставив автомобиль на проезжей части, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадал четырехлетний мальчик, который ехал «семерке». Известно, что ребенок был в специальном кресле.

Найти горе-лихача пока не удалось. Полиция уже изучает записи с камер видеонаблюдения.