Пострадал 4-летний мальчик: в Нижнем Тагиле водитель устроил аварию и сбежал, сев на автобус

— Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили водителя автомобиля «ВАЗ 210740», мужчина сообщил, что автомобиль ВАЗ-21102 двигался в прямом направлении и водитель не пытался уйти от столкновения, после ДТП мужчина выбежал из своего автомобиля, сел в автобус и скрылся с места происшествия, оставив автомобиль на проезжей части, — рассказали в Госавтоинспекции.