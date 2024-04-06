Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке

В пятницу в районе улицы Оренбургской в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.