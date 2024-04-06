Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке

«По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. По данным на 8 утра, 6 апреля, уровень воды составил 828 сантиметров», — говорится в посте.
Отмечается, что опасной считается отметка в 930 см.
Прорыв дамбы
В пятницу в районе улицы Оренбургской в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.
Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
Всего в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.