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В Омской области перекрыли дорогу из-за потопа

На месте работают дорожные службы.

Источник: Госавтоинспекция по Омской области

На автодороге Русская Поляна-Сибирское затопило дорогу. Из-за этого движение транспорта по ней временно ограничили.

«В настоящее время в Русско-Полянском районе на автодороге Русская Поляна-Сибирское в связи с большим скоплением талых вод произошло подтопление проезжей части. На месте работают дорожные службы, устанавливаются необходимые предупреждающие дорожные знаки, ограничивающие движение», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что проезд по этой автодороге грузового транспорта в настоящее время невозможен. Для организации сообщения между жилыми пунктами принимаются меры к созданию условий для движения легковых транспортных средств.

ГИБДД