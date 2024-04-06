В Омской области перекрыли дорогу из-за потопа

На автодороге Русская Поляна-Сибирское затопило дорогу. Из-за этого движение транспорта по ней временно ограничили.
«В настоящее время в Русско-Полянском районе на автодороге Русская Поляна-Сибирское в связи с большим скоплением талых вод произошло подтопление проезжей части. На месте работают дорожные службы, устанавливаются необходимые предупреждающие дорожные знаки, ограничивающие движение», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
В ведомстве также добавили, что проезд по этой автодороге грузового транспорта в настоящее время невозможен. Для организации сообщения между жилыми пунктами принимаются меры к созданию условий для движения легковых транспортных средств.