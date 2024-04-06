Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем

Ту-95 — это семейство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, предназначенных для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных военно-географических районах и в тылу, если боевые действия ведутся в глубине континента. Ту-95МС — модификация этого самолета, которая сейчас стоит на вооружении российской армии.