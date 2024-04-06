Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем

«Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил», — уточнили в оборонном ведомстве.
Полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В последний раз ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей 3 апреля.