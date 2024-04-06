Жанаозен готовится к паводку: в акимате назвали информацию фейком

Специалист департамента по ЧС Мангистауской области Жайнат Ауесбаев заявил, что информация является ложной.
«Уважаемые жители и гости Мангистауской области, распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе Жанаозен имеется угроза паводков и подтопления, является ложной. В настоящее время в Мангистауской области паводковой опасности нет. Просим верить в информацию, полученную в социальных сетях только от официальных государственных учреждений».
Заместитель начальника управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев сообщил, что за распространение дезинформации предусмотрена уголовная ответственность.
«Уважаемые граждане, сообщаем, что это (ред. информация о надвигающихся паводках) — недостоверная информация. Просим вас не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам информации».
Также он напомнил, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».
Также в своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков, и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.