Жанаозен готовится к паводку: в акимате назвали информацию фейком

«Уважаемые жители и гости Мангистауской области, распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе Жанаозен имеется угроза паводков и подтопления, является ложной. В настоящее время в Мангистауской области паводковой опасности нет. Просим верить в информацию, полученную в социальных сетях только от официальных государственных учреждений».