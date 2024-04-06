Вчера, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу. Причиной стал сильный паводок: власти заявили, что дамба не рассчитана на объем поступающей воды. К утру в Орске затопило половину Старого города. Погибли три человека. Власти Оренбургской области сообщили о разрушении дамбы в Орске в пределах 10 м.
СКР возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске
Управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) в связи с прорывом дамбы в Орске, сообщила пресс-служба ведомства. В СКР уточнили, что дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.