СКР возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске

Вчера, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу. Причиной стал сильный паводок: власти заявили, что дамба не рассчитана на объем поступающей воды. К утру в Орске затопило половину Старого города. Погибли три человека. Власти Оренбургской области сообщили о разрушении дамбы в Орске в пределах 10 м.