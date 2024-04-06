Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ сообщило о поражении пяти лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские военные за сутки поразили пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Источник: РИА "Новости"

«На херсонском направлении подразделения группировки войск (сил) “Днепр” продолжали оборонять левый берег Днепра, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, уничтожали БПЛА противника. В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», — сказал он на видео, опубликованном Минобороны России в Telegram-канале.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ Paladin, гаубицы M777, Д-20 и Д-30.