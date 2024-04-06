МО РФ сообщило о поражении пяти лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

«На херсонском направлении подразделения группировки войск (сил) “Днепр” продолжали оборонять левый берег Днепра, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, уничтожали БПЛА противника. В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», — сказал он на видео, опубликованном Минобороны России в Telegram-канале.