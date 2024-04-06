На юге Новосибирской области тепловоз врезался в автомобиль

Сотрудники Омской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.
В субботу, 6 апреля, около 8 часов утра на регулируемом железнодорожном переезде на станции Карасук-1 Омского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Маневровый тепловоз врезался в легковой автомобиль.
Как стало известно, автомобиль выехал на пути общего пользования на запрещающий сигнал светофора. О жертвах не сообщается. Сам автомобиль пострадал незначительно.
Сотрудники Омской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, они проводят надзорные мероприятия с целью проверить исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.