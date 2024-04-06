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На юге Новосибирской области тепловоз врезался в автомобиль

На станции Карасук-1 произошло столкновение маневрового тепловоза и легкового автомобиля.

Источник: ИЗ ТГ-КАНАЛА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Сотрудники Омской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.

В субботу, 6 апреля, около 8 часов утра на регулируемом железнодорожном переезде на станции Карасук-1 Омского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Маневровый тепловоз врезался в легковой автомобиль.

Как стало известно, автомобиль выехал на пути общего пользования на запрещающий сигнал светофора. О жертвах не сообщается. Сам автомобиль пострадал незначительно.

Сотрудники Омской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, они проводят надзорные мероприятия с целью проверить исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Прокуратура