Бастрыкин потребовал возбудить дело после массового ДТП с маршруткой в Камышине

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на массовое ДТП, которое случилось в пятницу, 5 апреля в Камышине Волгоградской области. Участником аварии стал пассажирский микроавтобус. К утру 6 апреля количество пострадавших в этом ДТП выросло до трех.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад, — прокомментировали в Следкоме.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем пассажирской «Газели» ехал 68-летний водитель. Маршрутчик направлялся со стороны вокзала в сторону улицы Ленина и, не выдержав дистанцию, протаранил остановившуюся перед ним «семерку». После чего маршрутка вылетела на встречку, ударила еще один микроавтобус, а тот влетел в «Ладу».
В ДТП с участием 4 автомобилей помимо водителя и 75-летней пассажирки «Газели» пострадал еще и водитель «ВАЗа», уточнили в полиции.