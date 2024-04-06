Бастрыкин потребовал возбудить дело после массового ДТП с маршруткой в Камышине

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем пассажирской «Газели» ехал 68-летний водитель. Маршрутчик направлялся со стороны вокзала в сторону улицы Ленина и, не выдержав дистанцию, протаранил остановившуюся перед ним «семерку». После чего маршрутка вылетела на встречку, ударила еще один микроавтобус, а тот влетел в «Ладу».