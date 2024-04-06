Жители города Кульсары связали наводнение с возможным бездействием владельца частной дамбы

«Действительно было распоряжение акима — он 5 числа (апреля — КазТАГ) совершил облет, потом 6 числа из-за того, что вода достигла критического уровня в канале Курсай реки Жем были открыты все дамбы, которые были отмечены во время полета, для того чтобы спасти город и минимизировать ущерб. Все дамбы, которые так или иначе, по мнению специалистов, могли повлиять на уровень воды в реке Жем и соответственно в канале Курсай, они были открыты», — прокомментировал редакции КазТАГ в субботу руководитель Региональной службы коммуникаций (РСК) Атырауской области Руслан Жумагазиев информацию касательно частной дамбы Балжигитова.