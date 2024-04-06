Жители города Кульсары связали наводнение с возможным бездействием владельца частной дамбы

«На подступах к Кульсары есть земля местного “крутика” Балжигитова, и там у него водоотводы, которые он держал закрытыми, чтобы защитить свои угодья. И вода перла в Кульсары. Прилетел облаким чтобы снести к чертям его искусственные дамбы», — рассказал редакции КазТАГ читатель, предоставивший видео.
Имя Балжигитова на видео называет и женщина за кадром.
«Хозяйство человека по имени Каиржан Балжигитов. Сделали дамбу. Только когда стало известно, что сейчас приедет аким области, пошли, и открыли эту дамбу. Если бы эту дамбу открыли ранее, Кульсары бы удалось спасти. Не знаю, что это за люди, которые желают зла родной земле», — посетовала женщина.
На кадрах запечатлено, как большой объем воды вытекает через дамбу.
«Действительно было распоряжение акима — он 5 числа (апреля — КазТАГ) совершил облет, потом 6 числа из-за того, что вода достигла критического уровня в канале Курсай реки Жем были открыты все дамбы, которые были отмечены во время полета, для того чтобы спасти город и минимизировать ущерб. Все дамбы, которые так или иначе, по мнению специалистов, могли повлиять на уровень воды в реке Жем и соответственно в канале Курсай, они были открыты», — прокомментировал редакции КазТАГ в субботу руководитель Региональной службы коммуникаций (РСК) Атырауской области Руслан Жумагазиев информацию касательно частной дамбы Балжигитова.
Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что 12 тыс. жителей подтопленного города Кульсары эвакуированы в Мангистаускую область, в город Атырау и на месторождение Тенгиз.