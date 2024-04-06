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В Кашкадарье школьнику сломали позвоночник в драке. Управление ДШО прокомментировало ситуацию. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Управление дошкольного и школьного образования Кашкадарьинской области прокомментировало распространившийся в соцсетях ролик с дракой школьников и сообщение о том, что у подростка сломан позвоночник, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В официальном сообщении говорится, что ситуация произошла в декабре 2023 года. Тогда деятельность школы № 55 Каршинского района, где произошел инцидент, изучили в установленном порядке. Директора школы уволили. Сообщается также, что конфликт между учениками расследовали правоохранители, инцидент исчерпан в законном порядке.

При этом, судя по всему, мать мальчика не согласна с этим. По ее словам, никто до сих пор не хочет разбираться в данном инциденте. Она отметила, что после произошедшего ребенку не оказали первую медицинскую помощь, он долгое время находился без сознания.

Администрация школы пыталась замять это дело и заявила, что подросток повредил позвоночник при падении. Сейчас он прикован к постели.

Напомним, что в Кашкадарье директор школы «Баркамол авлод» попалась на крупной взятке.