В Кашкадарье школьнику сломали позвоночник в драке. Управление ДШО прокомментировало ситуацию. Видео

В официальном сообщении говорится, что ситуация произошла в декабре 2023 года. Тогда деятельность школы № 55 Каршинского района, где произошел инцидент, изучили в установленном порядке. Директора школы уволили. Сообщается также, что конфликт между учениками расследовали правоохранители, инцидент исчерпан в законном порядке.
При этом, судя по всему, мать мальчика не согласна с этим. По ее словам, никто до сих пор не хочет разбираться в данном инциденте. Она отметила, что после произошедшего ребенку не оказали первую медицинскую помощь, он долгое время находился без сознания.
Администрация школы пыталась замять это дело и заявила, что подросток повредил позвоночник при падении. Сейчас он прикован к постели.
Напомним, что в Кашкадарье директор школы «Баркамол авлод» попалась на крупной взятке.