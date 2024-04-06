Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске

Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщили, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. В соцсетях сообщают о четырех жертвах паводка в Орске.