Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске

Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщили, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. В соцсетях сообщают о четырех жертвах паводка в Орске.
«Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент», — сообщили агентству в правительстве области.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.