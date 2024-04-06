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Пришлось разобрать кровлю: В МЧС рассказали о пожаре со спасенными на ул. Лесопарковой

Пострадавших удалось избежать.

На улице Лесопарковой в Калининграде горел жилой пятиэтажный дом. На мансардном этаже горела мебель и бытовые вещи, огонь перекинулся на деревянные конструкции кровли. Оказались закопчены стены и потолок лестничной клетки на общей площади 50 кв.м.

Как рассказали в региональном МЧС, пожарным пришлось разобрать кровлю на площади 25 кв.м. и вскрыть потолок в квартире на площади 6 кв.м.

Напомним, пожар на улице Лесопарковой в Калининграде случился в пятницу, 5 апреля.

Пожарным удалось эвакуировать 7 человек, в том числе ребенка.

Выход из дома был отрезан едким дымом и огнем для троих человек, пожарные спасли их, выведя из подъезда в спасательных устройствах.

В тушении участвовали 34 человека, было задействовано 7 единиц техники.

МЧС