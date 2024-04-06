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Из Кульсары эвакуировано 15 тысяч человек

По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуации Казахстана, из Кульсары Жылыойского района Атырауской области в Мангистаускую область эвакуированы порядка 15 000 граждан, из них около 5500 детей, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Отмечено, что в 21 пункт временного размещения эвакуирован 1641 гражданин, из них 741 ребенок. Более 12 000 граждан разместились у родственников.

«Силами МИО и ДЧС в Мангистауской области приведены в готовность 201 пункт временного размещения населения вместимостью более 83 000 граждан».

Пресс-служба МЧС РК

Эвакуация граждан продолжается, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.

В разговоре с акимом президент заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.