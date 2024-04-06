Из Кульсары эвакуировано 15 тысяч человек

Отмечено, что в 21 пункт временного размещения эвакуирован 1641 гражданин, из них 741 ребенок. Более 12 000 граждан разместились у родственников.
«Силами МИО и ДЧС в Мангистауской области приведены в готовность 201 пункт временного размещения населения вместимостью более 83 000 граждан».
Эвакуация граждан продолжается, отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.
В разговоре с акимом президент заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.