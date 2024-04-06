ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Ранее в этот день российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили пять лодок ВСУ в местах, где те грузили десант, а также при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Помимо лодок, Украина потеряла там до 30 военных, два автомобиля, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицы M777, Д-20 и Д-30.