СГБ конфисковала более 11 килограммов наркотиков, ввезенных из Кыргызстана и Таджикистана

Также сообщается о задержании трех граждан в Ургутском районе Самаркандской области. Они пытались сбыть почти килограмм опиума, который был ввезен из Таджикистана. В ходе операции также задержали 32-летнего жителя Ургута, который был сообщником по преступлению.