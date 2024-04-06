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СГБ конфисковала более 11 килограммов наркотиков, ввезенных из Кыргызстана и Таджикистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники Службы государственной безопасности выявили, что несколько узбекистанцев в сговоре с гражданами соседних стран, пытались распространить наркотики на территории республики, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным ведомства, оперативники остановили и досмотрели «Нексию», которая двигалась из Чартака в Наманган.

У 38-летнего пассажира, жителя Чартакского района, обнаружено более 2 килограммов гашиша. У него в квартире изъяли еще почти 5 килограммов. Установлено, что наркотики были привезены кыргызскими наркокурьерами и оставлены в секретном месте.

В Давлатабадском районе Наманганской области задержан 28-летний житель Янгикурганского района, который продал почти 2 килограмма гашиша гражданину Намангана за 14 тысяч долларов. Задержание произвели во время получения 10 тысячи долларов. В ходе доследственной проверки выяснилось, что наркокурьер из Кыргызстана ранее оставил наркотики в секретном месте.

Также сообщается о задержании трех граждан в Ургутском районе Самаркандской области. Они пытались сбыть почти килограмм опиума, который был ввезен из Таджикистана. В ходе операции также задержали 32-летнего жителя Ургута, который был сообщником по преступлению.

В Кувасае Ферганской области поймали 38-летнего жителя, который за 6 тысяч долларов пытался продать почти килограмм таджикского гашиша. Также оперативники арестовали подельника из Кувасая.

В Коканде с поличным был пойман 60-летний житель. Почти полкилограмма гашиша, ввезенного из Таджикистана, он продавал за 75 миллионов сумов.

Против всех этих лиц возбуждены уголовные дела и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что недавно силовики задержали наркокурьеров. У них обнаружено 7 килограммов опия и гашиша из соседних стран.