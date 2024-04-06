Маршрутка в Мостовском районе попала в ДТП — 10 человек в больнице

О дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси и трактора в районе деревни Жиличи Мостовского района сообщили в СК. 10 пассажиров в больнице.
По предварительным данным, утром 6 апреля 41-летний водитель Mercedes совершал обгон на закруглении дороги вблизи деревни Лунно. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с трактором, который поворачивал налево.
В результате ДТП 10 пассажиров маршрутки «Брест-Гродно» с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
Четыре бригады скорой медицинской помощи: две фельдшерские и две врачебные из Гродно и Мостов оперативно прибыли на место ДТП в результате столкновения маршрутки. Такую информацию дает Telegram-канал Здравоохранение Гродненщины.
В результате ДТП пострадали 10 человек, из них двое детей-подростков. Все они осмотрены медиками и получили необходимую помощь на месте. Девять человек с различными травмами доставлены в лечебные учреждения областного центра (университетскую клинику, детскую клиническую больницу и БСМП г. Гродно), Мостовскую ЦРБ.
Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, носа, а также ушибы. В стационарах продолжено оказание необходимой медицинской помощи. Состояние всех пациентов расценивается как стабильное.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.