Маршрутка в Мостовском районе попала в ДТП — 10 человек в больнице

В результате ДТП пострадали 10 человек, из них двое детей-подростков. Все они осмотрены медиками и получили необходимую помощь на месте. Девять человек с различными травмами доставлены в лечебные учреждения областного центра (университетскую клинику, детскую клиническую больницу и БСМП г. Гродно), Мостовскую ЦРБ.