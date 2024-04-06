6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, сегодня утром 41-летний водитель автомобиля Mercedes на закруглении дороги вблизи деревни Лунно совершал обгон. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором, который поворачивал налево.
Минздрав: всем пострадавшим в ДТП с маршруткой в Мостовском районе оказана необходимая помощь
В результате ДТП 10 пассажиров маршрутки с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (015−15) 3−78−34 и
В Мостовском районе в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек
По предварительным данным, сегодня утром 41-летний водитель автомобиля Mercedes на закруглении дороги вблизи деревни Лунно совершал обгон. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором, который поворачивал налево.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.