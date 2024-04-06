6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.



По предварительным данным, сегодня утром 41-летний водитель автомобиля Mercedes на закруглении дороги вблизи деревни Лунно совершал обгон. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором, который поворачивал налево.



Минздрав: всем пострадавшим в ДТП с маршруткой в Мостовском районе оказана необходимая помощь

В результате ДТП 10 пассажиров маршрутки с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.



В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (015−15) 3−78−34 и 8 (033) 370−43−18 .-0-