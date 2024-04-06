6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем пострадавшим в ДТП с маршруткой в Мостовском районе Гродненской области оказана необходимая помощь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.



Пострадавшим в ДТП с участием маршрутки в Мостовском районе оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи: две фельдшерские и две врачебные из Гродно и Мостов оперативно прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, где столкнулись маршрутка Брест — Гродно и трактор.

Минздрав: всем пострадавшим в ДТП с маршруткой в Мостовском районе оказана необходимая помощь



В результате ДТП пострадали 10 человек, двое из которых дети-подростки. Как рассказали в Минздраве, все были осмотрены медиками и получили необходимую помощь на месте. Девять человек с различными травмами доставлены в учреждения здравоохранения областного центра (университетскую клинику, детскую клиническую больницу и БСМП г. Гродно), а также Мостовскую ЦРБ. Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, носа, а также ушибы.



В стационарах продолжено оказание необходимой медицинской помощи. Состояние всех пациентов расценивается как стабильное.



Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома. −0-