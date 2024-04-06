После атаки БПЛА на воинскую часть в Рыбницком районе возбуждено уголовное дело

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть в Рыбницком районе, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
«В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона», говорится в заявлении.
Приднестровские спецслужбы 5 апреля сообщили о новом ударе беспилотника по территории региона. Согласно опубликованным ими данным, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, расположенную в шести километрах от границы с Украиной. Уточнялось, что целью была радиолокационная станция, которой нанесены незначительные повреждения. В Бюро по реинтеграции Молдовы в связи с инцидентом сообщили, что компетентные органы анализируют всю появившуюся в СМИ информацию.
Напомним, 17 марта власти Приднестровья также сообщили об ударе дрона по одной из воинских частей, который привел к уничтожению вертолета Ми-8МТ. Тогда глава МВД Молдовы заявил, что сообщение было частью кампании по дезинформации, а кадры взрыва, опубликованные приднестровской стороной, являются монтажом.