В Оренбургскую область вылетел второй эшелон спасателей

В Оренбургской области в зону подтопления попали более 2,5 тыс. домов и 6,8 тыс. приусадебных участков, сообщили в правительстве региона. Более 4,2 тыс. жителей были эвакуированы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Орске, где, по последним данным, подтоплены 600 жилых домов и 1,4 тыс. приусадебных участков.