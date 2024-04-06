В Оренбургскую область вылетел второй эшелон спасателей

На борту самолета Ил-76 находятся 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института противопожарной службы, а также плавсредства, техника высокой проходимости, спецоборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты, уточнили в ведомстве.
Сейчас в Орске работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников.
В Оренбургской области в зону подтопления попали более 2,5 тыс. домов и 6,8 тыс. приусадебных участков, сообщили в правительстве региона. Более 4,2 тыс. жителей были эвакуированы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Орске, где, по последним данным, подтоплены 600 жилых домов и 1,4 тыс. приусадебных участков.