Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям в зоне подтопления

«Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — говорится в обращении мэра, опубликованном во «ВКонтакте».
В зоне подтопления находятся: район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.
С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня. Вчера, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу. Власти заявили, что она не рассчитана на объем поступающей воды. К утру в подтопленных районах были найдены трое погибших. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).