Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям в зоне подтопления

«Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — говорится в обращении мэра, опубликованном во «ВКонтакте».