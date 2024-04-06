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Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска

ОРСК (Оренбургская область), 6 апр — РИА Новости. Агентство РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные воду дома и поврежденную дамбу.

В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

На кадрах, снятых РИА Новости с коптера, видно, что дамбу масштабно прорвало как минимум в одном месте, где «уплыло» не только дорожное полотно, но и все тело дамбы. Там же работает техника, которая пытается засыпать разрушенные участки.

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой. В некоторых, особо пострадавших районах города вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.