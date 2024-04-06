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Минчанка сменила прическу, украв в поликлинике из чужого кошелька 1800 рублей

Жительница Минска украла из чужого кошелька 1800 рублей, а затем сменила прическу.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка сменила прическу после того, как украла из чужого кошелька в поликлинике 1800 рублей. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Октябрьское РУВД обратилась жительница района. Она сообщила, что по невнимательности оставила кошелек в поликлинике, а когда вернулась, то нашла его пустым. Сотрудники милиции выяснили, что невнимательностью женщины воспользовалась 60-летняя жительница Минска, приходившая на процедуры в поликлинику.

«Она заметила кошелек, забрала из него 1800 рублей и положила чужую вещь на прежнее место», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что для того, чтобы избежать привлечения к ответственности, фигурантка уехала жить к знакомой, а также сменила прическу: окрасила и постригла волосы. Часть украденных денег она успела потратить на личные нужды. Заведено уголовное дело за кражу.