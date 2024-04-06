Минчанка сменила прическу, украв в поликлинике из чужого кошелька 1800 рублей

В сообщении сказано, что в Октябрьское РУВД обратилась жительница района. Она сообщила, что по невнимательности оставила кошелек в поликлинике, а когда вернулась, то нашла его пустым. Сотрудники милиции выяснили, что невнимательностью женщины воспользовалась 60-летняя жительница Минска, приходившая на процедуры в поликлинику.