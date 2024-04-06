Более трех тысяч человек эвакуировали в Костанайской области

В регионе с начала паводкового периода всего эвакуировали 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.