Губернатор объяснил прорыв дамбы в Орске

Выплаты всем пострадавшим увеличат вдвое — единовременно они смогут получить по 20 тыс. руб., при утрате имущества — от 50 до 100 тыс. руб. на человека, пообещал Паслер. По его оценке, ситуация в старой части Орска сложная, экстренные службы готовятся к тому, что люди не смогут вернуться в свои дома еще несколько дней.