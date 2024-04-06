В Ростове-на-Дону загорелся легковой автомобиль

По словам жителей дома, в ближайшем гараже могли находиться газовые баллоны и бензин. Чтобы убедиться в невозможности распространения огня и предотвратить возможный взрыв, пожарным потребовалось вскрыть гараж. Однако в помещении не нашли ничего взрывоопасного.