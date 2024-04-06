Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону загорелся легковой автомобиль

Ростовская область, 6 апреля 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону около жилого дома по улице Пацаева, 9/1, сегодня сгорел легковой автомобиль. Информация о пожаре поступила в службы МЧС от очевидцев около 14:10. Потушить возгорание удалось через полчаса.

Источник: Don24.ru

По словам жителей дома, в ближайшем гараже могли находиться газовые баллоны и бензин. Чтобы убедиться в невозможности распространения огня и предотвратить возможный взрыв, пожарным потребовалось вскрыть гараж. Однако в помещении не нашли ничего взрывоопасного.

Сообщается, что сгоревший автомобиль был брошен около дома еще несколько лет назад, владелец пока неизвестен.

Служащие МЧС предполагают, что причиной пожара стала солнечная погода. Спасатели также отметили, что брошенные автомобили часто загораются в жаркий сезон и представляют опасность.

Автор: София Купченко.

МЧС
пожары