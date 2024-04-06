В Ростове-на-Дону загорелся легковой автомобиль

По словам жителей дома, в ближайшем гараже могли находиться газовые баллоны и бензин. Чтобы убедиться в невозможности распространения огня и предотвратить возможный взрыв, пожарным потребовалось вскрыть гараж. Однако в помещении не нашли ничего взрывоопасного.
Сообщается, что сгоревший автомобиль был брошен около дома еще несколько лет назад, владелец пока неизвестен.
Служащие МЧС предполагают, что причиной пожара стала солнечная погода. Спасатели также отметили, что брошенные автомобили часто загораются в жаркий сезон и представляют опасность.
Автор: София Купченко.