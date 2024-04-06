Приезжего участника ОПГ задержали на Кубани за избиение и вымогательство

После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 53-летнего жителя Ставропольского края на одной из улиц Новокубанска. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Вымогательство№, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия.