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Приезжего участника ОПГ задержали на Кубани за избиение и вымогательство

Полиция ищет других участников преступления.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Житель Кубани обратился в дежурную часть Отдела МВД России по Новокубанскому району, сообщив о вымогательстве. Он рассказал, что его знакомый с подельниками избили его и вымогают 1,5 млн рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 53-летнего жителя Ставропольского края на одной из улиц Новокубанска. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Вымогательство№, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят дополнительные оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания других участников преступления.