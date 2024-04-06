Байкер попал в ДТП перед открытием мотосезона в Краснодаре

— В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 20- летняя пассажирка, они госпитализированы, — сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
По данным полиции, водитель мотоцикла не имел категории, позволяющей управлять мототехникой.
Авария случилась в 11:45 в районе хутора Ленина. Предварительно, 22- летний водитель на мотоцикле «Хонда» не выдержал дистанцию и влетел в BMW.
— В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 20- летняя пассажирка, они госпитализированы, — сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
По данным полиции, водитель мотоцикла не имел категории, позволяющей управлять мототехникой.