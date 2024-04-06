Медведев назвал Макрона спонсором теракта в «Крокусе»

«Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта. (…) Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта», — заявил Медведев.