Ледоход и половодье затрудняют поиски пропавших подростков в Уфе

Спасатели трёх поисково-спасательных отрядов на аэролодке и суднах на воздушной подушке продолжают обследовать береговую линию реки Белой. Сегодня ими пройден 141,5 км. Специалисты отмечают, что ледоход и половодье затрудняют поиски: в реке стало много брёвен и бытового мусора. Обследование стало занимать больше времени, поскольку в воде увеличилось количество предметов, которые нужно проверить.
Напомним, что сегодня штаб по поиску пропавших школьников посетил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он сказал, что, несмотря на сложную обстановку на реке, поиски будут продолжаться до достижения результата.