Ледоход и половодье затрудняют поиски пропавших подростков в Уфе

Спасатели трёх поисково-спасательных отрядов на аэролодке и суднах на воздушной подушке продолжают обследовать береговую линию реки Белой. Сегодня ими пройден 141,5 км. Специалисты отмечают, что ледоход и половодье затрудняют поиски: в реке стало много брёвен и бытового мусора. Обследование стало занимать больше времени, поскольку в воде увеличилось количество предметов, которые нужно проверить.