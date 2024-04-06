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Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО

Следователь разрешил блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в размере 905 млн руб., звонить из СИЗО родственникам. Об этом ТАСС сообщила член общественной наблюдательной комиссии Мария Ботова, посетившая изолятор № 6 «Печатники», где находится Елена Блиновская.

Источник: РИА "Новости"

«Блиновской разрешены звонки родным, но, как я поняла, пока она не успела воспользоваться этим правом», — сообщила правозащитник. По ее словам, в СИЗО блогер собирает мозаику и читает книги.

22 марта Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против Елены Блиновской об уклонении от уплаты налогов в размере 905 млн руб., легализации большей части суммы, а также о неправомерном обороте средств платежей. За марафоны Елены Блиновской «Марафоны желаний» ФНС начислила почти 227 млн руб. налогов. Блогер заявила о готовности заключить мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы выплатить долги.

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