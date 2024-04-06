Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО

22 марта Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против Елены Блиновской об уклонении от уплаты налогов в размере 905 млн руб., легализации большей части суммы, а также о неправомерном обороте средств платежей. За марафоны Елены Блиновской «Марафоны желаний» ФНС начислила почти 227 млн руб. налогов. Блогер заявила о готовности заключить мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы выплатить долги.