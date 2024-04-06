Над Белгородской областью сбили дрон

Также атаке двух беспилотников подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Дроны сбросили два взрывных устройства. В первом случае в результате взрыва загорелась кровля частного домовладения, второе устройство не сдетонировало. Как уточнил Гладков, пострадавших не было.