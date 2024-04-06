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Над Белгородской областью сбили дрон

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Дрон уничтожили около 16:00 мск.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. Днем 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон повредил линию электропередачи у окраины поселка Задорожный Краснояружского района. В результате без света остались 11 населенных пунктов.

Также атаке двух беспилотников подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Дроны сбросили два взрывных устройства. В первом случае в результате взрыва загорелась кровля частного домовладения, второе устройство не сдетонировало. Как уточнил Гладков, пострадавших не было.