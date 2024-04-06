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В Воронеже эвакуировали ТЦ «Максимир» 6 апреля

В комплекс поступил звонок о минировании.

Источник: РИА "Новости"

Днем субботы, 6 апреля, в Железнодорожном районе Воронежа эвакуировали посетителей торгового центра «Максимир» на Ленинском проспекте. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях и опубликовали фото и видео с места событий. По словам очевидцев, в ТЦ поступил звонок с сообщением о минировании. На месте работают силовики.

В администрации ТЦ корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что на данный момент комплекс не работает.

— Все комментарии будут позже, — сообщили представители ТЦ по телефону.

На этой неделе РИА «Воронеж» рассказывало, что из-за пожарной тревоги эвакуировали торговый комплекс «Воронежский». В администрации торгового комплекса уточнили, что тревога была учебная.

В конце марта стало известно, что в воронежских торгово-развлекательных центрах усилены меры безопасности. В частности, увеличено количество сотрудников охранных предприятий, дежурящих на входах и внутри помещений, для них были проведены дополнительные инструктажи, а также были организованы внеплановые проверки систем безопасности.