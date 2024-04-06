В Воронеже эвакуировали ТЦ «Максимир» 6 апреля

Днем субботы, 6 апреля, в Железнодорожном районе Воронежа эвакуировали посетителей торгового центра «Максимир» на Ленинском проспекте. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях и опубликовали фото и видео с места событий. По словам очевидцев, в ТЦ поступил звонок с сообщением о минировании. На месте работают силовики.