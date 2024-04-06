Паводки в Казахстане: Генпрокуратура выступила с заявлением

Здесь в этот непростой период призвали граждан не поддаваться панике, добавив, что помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры. В Генпрокуратуре пояснили, что алгоритм получения компенсаций четко регламентирован специальными Правилами, утвержденными постановлением правительства. Местные исполнительные органы уже приступили к выплате единовременной материальной помощи. В целом, все уполномоченные государственные органы и органы правопорядка при поддержке волонтеров работают в усиленном режиме. Локализация паводков и восстановительные работы продолжаются.