Четыре досудебных расследования начали прокуроры из-за паводков

В своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.