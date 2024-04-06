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Пятилетняя девочка потерялась в Рудном

Пятилетняя девочка потерялась в Рудном, пока мама заносила продукты в квартиру, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 6 апреля в полиции, девочка осталась на детской площадке одна.

«По словам мамы девочки, пропажа случилась быстро. Ребенка привели из садика, когда девочка попросила остаться внизу и поиграть. Родительница лишь зашла оставить продукты, а спустившись вниз, обнаружила, что ребенка на площадке нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самостоятельные поиски продолжались некоторое время, после чего родители обратились в полицию.

«Оперативная работа по поиску была организована за несколько минут: сотрудники просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили соседей. Выяснилось, что малышка оказалась в соседнем подъезде у сверстницы в гостях. Ориентировки, которые были направлены по чатам, помогли обнаружить местоположение ребенка», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожилая женщина потерялась и погибла в Костанае.