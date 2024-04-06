Пятилетняя девочка потерялась в Рудном

«Оперативная работа по поиску была организована за несколько минут: сотрудники просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили соседей. Выяснилось, что малышка оказалась в соседнем подъезде у сверстницы в гостях. Ориентировки, которые были направлены по чатам, помогли обнаружить местоположение ребенка», — рассказали в полиции.