В Минске маршрутка врезалась в три авто, пять человек попали в больницу

По предварительным данным, в субботу, 6 апреля, примерно в 13.25 50-летний водитель маршрутки Mercedes около здания № 18, расположенного по улице Гинтовта, не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили Volkswagen, Renault и Mercedes. От удара по инерции машина Mercedes выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. А Volkswagen врезался в фонарь.