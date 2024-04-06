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В Минске маршрутка врезалась в три авто, пять человек попали в больницу

Пять человек доставлены в больницу после ДТП с маршруткой в Минске.

Источник: t.me/s/gaiminsk

В Минске маршрутка врезалась в три припаркованных автомобиля, пять человек были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, в субботу, 6 апреля, примерно в 13.25 50-летний водитель маршрутки Mercedes около здания № 18, расположенного по улице Гинтовта, не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили Volkswagen, Renault и Mercedes. От удара по инерции машина Mercedes выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. А Volkswagen врезался в фонарь.

«Пять пассажиров маршрутного такси доставлены в учреждение здравоохранения для обследования», — уточнили в ведомстве.

Ранее десять человек пострадали после жуткого ДТП с маршруткой и трактором под Мостами.