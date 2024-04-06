МЧС сообщило об эвакуации более 1,1 тыс. человек после прорыва дамбы в Орске

Кроме того, 6 апреля в Ростехнадзоре сообщили «Известиям», что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, западно-уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.