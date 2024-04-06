Паводки в Казахстане: в двух областях готовятся к эвакуации людей

По данным ведомства, в минувшие сутки в ходе спасательных мероприятий в районах, пострадавших от водной стихии, было задействовано более 700 человек из личного состава Вооруженных сил, 21 единица военных автомобилей, 5 вертолетов армейской авиации, один самолет военно-транспортной авиации. Военные летчики перевезли 139 человек — среди них спасатели МЧС, военнослужащие, жители пострадавших районов. Военнослужащие заготовили и уложили до 12 тысяч мешков с песком.