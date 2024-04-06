Паводки в Казахстане: в двух областях готовятся к эвакуации людей

По данным ведомства, в минувшие сутки в ходе спасательных мероприятий в районах, пострадавших от водной стихии, было задействовано более 700 человек из личного состава Вооруженных сил, 21 единица военных автомобилей, 5 вертолетов армейской авиации, один самолет военно-транспортной авиации. Военные летчики перевезли 139 человек — среди них спасатели МЧС, военнослужащие, жители пострадавших районов. Военнослужащие заготовили и уложили до 12 тысяч мешков с песком.
«Сегодня будет осуществлена эвакуация вертолетами населения из подтапливаемых населенных пунктов Актюбинской и Атырауской областей, военнослужащие оказывают помощь в поселках Мынбай, Егенды и Нура Нуринского района Карагандинской области, в городе Кульсары и селе Карабал Индерского района Атырауской области», — сообщил официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин на брифинге СЦК.
Отметим, сегодня Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, оно было связано со сложной паводковой ситуацией в ряде регионов страны.
По приказу Главы государства Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. Президент также поручил правительству оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу.