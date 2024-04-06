Главное о ситуации в Орске: новый прорыв дамбы, угроза принудительной эвакуации, инфекции, выплаты

Накануне, 5 апреля, в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Перед прорывом в регионе из-за паводков произвели крупнейший сброс воды с Ириклинского водохранилища, и глава Орска Василий Козупица уверял, что дамба должна выдержать сброс. 4 апреля в регионе был введен режим ЧС. Все самое важное о ситуации в Орске и Оренбургской области — в подборке «Ъ».