Главное о ситуации в Орске: новый прорыв дамбы, угроза принудительной эвакуации, инфекции, выплаты

В Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы, сообщило МЧС РФ. Власти объявили срочную эвакуацию в поселке Никель, включена сирена оповещения. Вода стремительно поступает в город, сообщил мэр Василий Козупица.
Уровень воды в Орске достиг 960 см, при этом насыпная дамба в городе рассчитана на подъем воды до 700 см. В Оренбурге уровень воды приближается к критическому. В ночь на 7 апреля уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки.
Первый прорыв дамбы составил около 10 метров, заявляли в правительстве Оренбургской области. Больше дамба не разрушалась, сказали ранее «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора и правительства.
С вечера 5 апреля в Орске был эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок, в пунктах временного размещения находятся 283 человека, сообщила пресс-служба МЧС. Численность населения Орска составляет примерно 189 тыс. человек, по данным на декабрь 2023 года. Всего в Оренбургской области из-за паводка эвакуированы более 4,4 тыс. человек.
Не все жители Орска эвакуировались из зоны подтопления, ночью ожидается новый приток заявок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.
В Орске подтопленными после прорыва дамбы остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий. Всего в Оренбургской области после прорыва дамбы подтоплены более 6 тыс. домов. 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами.
Восемь жителей госпитализированы с норовирусом после употребления воды из-под крана. Всего за медицинской помощью обратились 18 человек с кишечными инфекциями, сообщает минздрав региона.
В пострадавшей от паводка части Орска отключено водоснабжение. Качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщила администрация Орска со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Погибли двое мужчин, их смерти не были связаны с прорывом дамбы, говорится в сообщении управления минздрава по Оренбургской области.
Шесть медучреждений попали в зону паводка, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города.
Дефицита продуктов и питьевой воды в подтопленном Орске нет, уверяют местные власти.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию сложной: весенний паводок стал самым большим за историю региона.
Паслер распорядился увеличить все выплаты пострадавшим в два раза: единовременные выплаты составят 20 тыс. руб. на человека, при утрате имущества — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин пригрозил принудительной эвакуацией жителям в зоне подтопления.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Прокуратура сообщила, что органы Ростехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы.
Ответственность владельца дамбы в Оренбургской области застрахована в «Согазе», сообщили в страховой. Компания подтвердила, что готова осуществить выплаты пострадавшим от прорыва дамбы.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела оперативное совещание с представителями МЧС России, Минприроды, Росводресурсами, Росгидрометом и представителями региональных и муниципальных властей по ситуации с паводками в Оренбургской области.
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка.
Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших в Орске используются плавающие транспортеры, способные вместить одновременно до 50 человек, сообщили в МЧС РФ. Последствия прорыва дамбы устраняют более 500 спасателей.