Названо число подтопленных домов в Орске

До этого сообщалось, что шесть медицинских учреждений попали в зону подтопления в Орске после прорыва дамбы и начала наводнения. Согласно информации Кузнецова, 88 пациентов направлены в другие учреждения здравоохранения, среди них зарегистрирован один несовершеннолетний. Помощник министра также добавил, что запросов на предоставление врачебной помощи от местных жителей, временно размещенных в ПВР, не поступало.