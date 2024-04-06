Названо число подтопленных домов в Орске

По его словам, из города эвакуированы более 1,1 тысячи человек.
«В приоритете для нас — жизнь и здоровье орчан. Эвакуация — необходимая мера. Во временных пунктах размещения созданы все условия, на КЧС дал соответствующее поручение — в течение двух часов дополнительно снабдить ПВР всем необходимым», — сообщил Паслер.
До этого сообщалось, что шесть медицинских учреждений попали в зону подтопления в Орске после прорыва дамбы и начала наводнения. Согласно информации Кузнецова, 88 пациентов направлены в другие учреждения здравоохранения, среди них зарегистрирован один несовершеннолетний. Помощник министра также добавил, что запросов на предоставление врачебной помощи от местных жителей, временно размещенных в ПВР, не поступало.
Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.