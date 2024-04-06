Паводки подтопили девять поселков под Орском

Дамбу в Орске, втором по величине городе региона, прорвало 5 апреля. Из затопленных районов эвакуировали 1121 человека, затоплены 4 тыс. домов, а также шесть медучреждений. В нескольких районах отключили свет и водоснабжение. Губернатор Денис Паслер назвал весенний паводок самым большим за всю историю Оренбургской области. 4 апреля в регионе был введен режим ЧС.