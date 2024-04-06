Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паводки подтопили девять поселков под Орском

Девять поселков подтоплены паводками в Орске Оренбургской области после прорыва защитной дамбы. Угроза подтопления есть еще в трех поселках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Подтоплены поселки Ора, Крыловка, Урпия, Тукай, Новоказачий, Первомайский, Малый Кумак, Джанаталап, Мостострой. Угроза подтопления — в поселках Строитель, Никель, Рабочий», — сообщили ТАСС в администрации.

Дамбу в Орске, втором по величине городе региона, прорвало 5 апреля. Из затопленных районов эвакуировали 1121 человека, затоплены 4 тыс. домов, а также шесть медучреждений. В нескольких районах отключили свет и водоснабжение. Губернатор Денис Паслер назвал весенний паводок самым большим за всю историю Оренбургской области. 4 апреля в регионе был введен режим ЧС.