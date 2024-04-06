Ростовские власти опровергли данные ГУР Украины о подрыве нефтепровода в Азове

Представитель правительства Ростовской области Юлия Насулина заявила, что информация Главного управления разведки (ГУР) МО Украины об ударе по нефтепроводу в Азове Ростовской области не подтвердилась. Отмечается, что ГУР сообщал о возгорании в результате подрыва нефтетрубопровода в Азове.