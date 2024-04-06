Ростовские власти опровергли данные ГУР Украины о подрыве нефтепровода в Азове

Информация Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Ростовской области является фейком. Данные сведения опроверг представитель правительства региона Юлия Насулина, сообщает РИА Новости.
«Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк», — заявила она.
Отмечается, что утром 6 апреля на сайте украинского разведывательного ведомства была опубликована информация о подрыве нефтяного трубопровода в Азове.
Ранее в Азове произошел пожар. Уточняется, что очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе, который возник из-за загоревшихся на предприятии поддонов.