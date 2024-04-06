Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские власти опровергли данные ГУР Украины о подрыве нефтепровода в Азове

Представитель правительства Ростовской области Юлия Насулина заявила, что информация Главного управления разведки (ГУР) МО Украины об ударе по нефтепроводу в Азове Ростовской области не подтвердилась. Отмечается, что ГУР сообщал о возгорании в результате подрыва нефтетрубопровода в Азове.

Источник: Reuters

Информация Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Ростовской области является фейком. Данные сведения опроверг представитель правительства региона Юлия Насулина, сообщает РИА Новости.

«Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк», — заявила она.

Отмечается, что утром 6 апреля на сайте украинского разведывательного ведомства была опубликована информация о подрыве нефтяного трубопровода в Азове.

Ранее в Азове произошел пожар. Уточняется, что очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе, который возник из-за загоревшихся на предприятии поддонов.